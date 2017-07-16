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11:36 (мск), источник: Publika.md

В Унгенах мужчину насмерть сбила машина без водителя

43-летнего мужчину насмерть сбил автомобиль без водителя. Авария произошла в 3 часа ночи, когда жертва рыбачила на берегу озера в унгенском квартале Дэнуцены.

Источник: Publika.md

В результате наезда мужчина погиб на месте. Служители закона утверждают, что автомобиль припарковали вчера вечером на берегу водоёма, не включив ручной тормоз. Находившаяся на склоне машина съехала вниз. Её владелец — житель Унген — был поблизости, но автомобиль остановить он не смог. Ведётся следствие.

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