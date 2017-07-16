В Унгенах мужчину насмерть сбила машина без водителя
43-летнего мужчину насмерть сбил автомобиль без водителя. Авария произошла в 3 часа ночи, когда жертва рыбачила на берегу озера в унгенском квартале Дэнуцены.
43-летнего мужчину насмерть сбил автомобиль без водителя. Авария произошла в 3 часа ночи, когда жертва рыбачила на берегу озера в унгенском квартале Дэнуцены.
В результате наезда мужчина погиб на месте. Служители закона утверждают, что автомобиль припарковали вчера вечером на берегу водоёма, не включив ручной тормоз. Находившаяся на склоне машина съехала вниз. Её владелец — житель Унген — был поблизости, но автомобиль остановить он не смог. Ведётся следствие.