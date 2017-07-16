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12:40 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи выясняют подробности ДТП с пострадавшими подростками

В Сочи сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием внедорожника.

Источник: ЮГА.ру

Происшествие случилось 14 июля в 16:30.

«По предварительным данным 30-летний местный житель, управляя автомобилем марки УАЗ не справился с управлением, на подъеме допустил скатывание автомобиля назад, в результате которого произошло опрокидывание транспортного средства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали двое подростков 15 и 16 лет. Обстоятельства ДТП уточняются.

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