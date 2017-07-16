В Сочи выясняют подробности ДТП с пострадавшими подростками
В Сочи сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием внедорожника.
В Сочи сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием внедорожника.
Происшествие случилось 14 июля в 16:30.
«По предварительным данным 30-летний местный житель, управляя автомобилем марки УАЗ не справился с управлением, на подъеме допустил скатывание автомобиля назад, в результате которого произошло опрокидывание транспортного средства», — рассказали в
В результате аварии пострадали двое подростков 15 и 16 лет. Обстоятельства ДТП уточняются.