В Калининграде 12 пожарных тушили склад металлочерепицы
На улице Камской областного центра случился крупный пожар на складе металлочерепицы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в воскресенье сообщили в
На улице Камской областного центра случился крупный пожар на складе металлочерепицы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в воскресенье сообщили в
Сообщение о пожаре поступило в 10:26 в субботу. В кирпичном одноэтажном здании склада керамической плитки размером 20×90 м горели деревянные поддоны и упаковка на площади 40 кв. м.
Для ликвидации пожара привлекались расчеты