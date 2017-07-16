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12:38 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде 12 пожарных тушили склад металлочерепицы

На улице Камской областного центра случился крупный пожар на складе металлочерепицы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в 10:26 в субботу. В кирпичном одноэтажном здании склада керамической плитки размером 20×90 м горели деревянные поддоны и упаковка на площади 40 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и СПСЧ в составе 12 человек и 2 единицы техники.

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