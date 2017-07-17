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10:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже ураган снес мусорный бак на припаркованные машины

Видео произошедшего появилось в сети.

Сильный ветер снес мусорный бак в жилом комплексе «Скандинавия» в Советском районе Воронежа во время грозы в субботу, 15 июля. Большой контейнер полетел в сторону припаркованных машин. Жительница Воронежа Алиса Смолова опубликовала видео произошедшего в городской группе в соцсети «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

На ролике видно, как ураган переворачивает мусорный бак. На десятой секунде ролика ветер срывает контейнер с места и быстро несет его в сторону автостоянки. На 36 секунде мусорный бак «влетает» в одну из припаркованных машин.

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