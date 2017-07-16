Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Путин ошеломил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
10 трагических и странных смертей во время секса
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
12:19 (мск), источник: Sputnik.by

В Старых Чемоданах под Шкловом при пожаре погиб человек

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 июл — Sputnik. При пожаре в частном жилом доме в д. Старые Чемоданы Шкловского района погиб человек, сообщили в могилевском ОУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня ночью в 03:48.

Как сообщили в областном управлении, на пожаре погиб хозяин 1970 года рождения. В результате пожара повреждено имущество в доме.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Им бы шест, а не машину - эротическую мойку устроили в Гродно
СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде Для российской пары эта победа стала третьей на турнирах Большого шлема
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь