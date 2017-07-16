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12:37 (мск), источник: 112.ua

ДТП во Львовской области: Автомобиль слетел в кювет, погибли два человека

Еще один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На трассе Львов — Самбор — Ужгород поздно вечером в субботу, 15 июля, автомобиль Volkswagen Golf слетел в кювет, погибли два человека, еще один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«15 июля в 23:50 в с. Бачина Старосамборского района водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, съехал с трассы в кювет и перевернулся», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 35-летняя жительница г. Хиров Старосамборского района погибла на месте ДТП. Еще двух жителей этого же города госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что там скончался 19-летний парень. Состояние другого пострадавшего, 24-летнего парня — тяжелое.

Сейчас полиция выясняет причины ДТП.

Напомним, 1 июля во Львовской области произошла авария. Водитель автомобиля Toyota Prado совершил столкновение с машиной Citroen, которой управлял гражданин Польши. В результате пять человек госпитализированы с травмами.

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