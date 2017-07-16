В Нефтяниках Омска прорвало трубу с кипятком

ЧП с водопроводом в Омске. Авария случилась около третьего корпуса СибАДИ. Как сообщают в соцсетях очевидцы, там прорвало трубу с горячей водой.

Как видно на роликах, из-под земли бьют маленькие гейзеры с кипятком. Горячая вода растекается по улице, а над ней поднимается пар.

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В комментариях омичи шутливо предлагают срочно нужно бежать к месту аварии и мыться, ведь сейчас в Советском округе планово отключена горячая вода. Автомобилисты тоже задумываются, не приехать ли помыть машины.

Порталу Om1.ru не удалось получить оперативный комментарий «Тепловой компании» — телефоны диспетчерских не отвечают.