В Нефтяниках Омска прорвало трубу с кипятком
Кипяток разливается по округе.
Кипяток разливается по округе.
ЧП с водопроводом в Омске. Авария случилась около третьего корпуса СибАДИ. Как сообщают в соцсетях очевидцы, там прорвало трубу с горячей водой.
Как видно на роликах,
В комментариях омичи шутливо предлагают срочно нужно бежать к месту аварии и мыться, ведь сейчас в Советском округе планово отключена горячая вода. Автомобилисты тоже задумываются, не приехать ли помыть машины.
Порталу Om1.ru не удалось получить оперативный комментарий «Тепловой компании» — телефоны диспетчерских не отвечают.
Отметим, две недели назад в Нефтяниках был еще один прорыв трубопровода. Тогда гейзер появился на улице Нефтезаводской.