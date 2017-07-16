Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Кофе продлевает жизнь
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Путин ошеломил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кофе продлевает жизнь
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
13:35 (мск), источник: Om1.ru

В Нефтяниках Омска прорвало трубу с кипятком

Кипяток разливается по округе.

ЧП с водопроводом в Омске. Авария случилась около третьего корпуса СибАДИ. Как сообщают в соцсетях очевидцы, там прорвало трубу с горячей водой.

Как видно на роликах, из-под земли бьют маленькие гейзеры с кипятком. Горячая вода растекается по улице, а над ней поднимается пар.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях омичи шутливо предлагают срочно нужно бежать к месту аварии и мыться, ведь сейчас в Советском округе планово отключена горячая вода. Автомобилисты тоже задумываются, не приехать ли помыть машины.

Порталу Om1.ru не удалось получить оперативный комментарий «Тепловой компании» — телефоны диспетчерских не отвечают.

Отметим, две недели назад в Нефтяниках был еще один прорыв трубопровода. Тогда гейзер появился на улице Нефтезаводской.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омичи стали реже покупать отечественные автомобили
СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде Для российской пары эта победа стала третьей на турнирах Большого шлема
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь