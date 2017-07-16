В селе Олишканы мужчина жестоко избил и ограбил пенсионерку
Четыре тысячи леев унёс с собой неизвестный, обокравший пенсионерку в селе Олишканы Шолданештского района. Произошло ограбление минувшей ночью.
Четыре тысячи леев унёс с собой неизвестный, обокравший пенсионерку в селе Олишканы Шолданештского района. Произошло ограбление минувшей ночью.
Злоумышленник проник в дом старушки и потребовал у неё 50 тысяч леев.
Женщина отказала вору, в результате чего мужчина жестоко её избил и забрал все найденные в доме средства. Полиция предполагает, что на пенсионерку напал
Ведётся следствие. У правоохранителей уже есть двое подозреваемых.