В Батайске в ДТП с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП, которое произошло в Батайске в ночь на 15 июля, сообщает
Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП, которое произошло в Батайске в ночь на 15 июля, сообщает
Авария случилась на улице Энгельса. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, допустил наезд на грузовик Scania.
В результате ДТП два пассажира легковушки погибли на месте, водитель с травмами доставлен в больницу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.