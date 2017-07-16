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12:57 (мск), источник: Городской репортер

В Батайске в ДТП с грузовиком погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП, которое произошло в Батайске в ночь на 15 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Авария случилась на улице Энгельса. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, допустил наезд на грузовик Scania.

В результате ДТП два пассажира легковушки погибли на месте, водитель с травмами доставлен в больницу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

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