В Шахтах пьяный водитель сбил на тротуаре женщину с коляской

Авария случилась в 21:20. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на тротуар и наехал на коляску с двухлетним ребенком и его бабушку 1956 года рождения.