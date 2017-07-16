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12:59 (мск), источник: Городской репортер

В Шахтах пьяный водитель сбил на тротуаре женщину с коляской

Женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП, которое произошло в Шахтах вечером 15 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Авария случилась в 21:20. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на тротуар и наехал на коляску с двухлетним ребенком и его бабушку 1956 года рождения.

В результате ДТП ребенок и женщина с травмами были доставлены в больницу. В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения составлен административный протокол, по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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