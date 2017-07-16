В Курганинском районе в результате аварии погибли три человека
В Курганинском районе в ночь на 16 июня произошло ДТП, погибли три человека.
В Курганинском районе в ночь на 16 июня произошло ДТП, погибли три человека.
«По предварительным данным, в районе станицы Петропавловская водитель автомобиля Ladа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении», — рассказали порталу Юга.ру в
В результате аварии погибли водители обоих транспортных средств и пассажир иномарки. В настоящее время устанавливаются причины аварии.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием внедорожника.