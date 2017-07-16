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15:19 (мск), источник: ЮГА.ру

В Курганинском районе в результате аварии погибли три человека

В Курганинском районе в ночь на 16 июня произошло ДТП, погибли три человека.

Источник: ЮГА.ру

«По предварительным данным, в районе станицы Петропавловская водитель автомобиля Ladа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии погибли водители обоих транспортных средств и пассажир иномарки. В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием внедорожника.

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