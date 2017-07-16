RAV-4 сгорел прямо на дороге в центре Владивостока
У автомобиля отвалился бензобак на ходу.
У автомобиля отвалился бензобак на ходу.
Владивосток, 16 июля, PrimaMedia.
Автомобиль RAV-4 сгорел на улице Суханова, 3, в центре Владивостока сегодня, 16 июля. Во время движения у автомобиля отвалился бензобак, в результате чего произошло воспламенение. Как сообщили ИА PrimaMedia в
Очевидцы сообщают, что женщина водитель, заметив огонь, остановилась и выскочила из автомобиля. Очевидцы вызвали пожарных. В управлении МЧС уточняют, что сообщение поступило на пульт