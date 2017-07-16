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15:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

RAV-4 сгорел прямо на дороге в центре Владивостока

У автомобиля отвалился бензобак на ходу.

Владивосток, 16 июля, PrimaMedia.

Автомобиль RAV-4 сгорел на улице Суханова, 3, в центре Владивостока сегодня, 16 июля. Во время движения у автомобиля отвалился бензобак, в результате чего произошло воспламенение. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, спасатели полностью ликвидировали пожар.

Очевидцы сообщают, что женщина водитель, заметив огонь, остановилась и выскочила из автомобиля. Очевидцы вызвали пожарных. В управлении МЧС уточняют, что сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 16.44. Через две минуты огнеборцы были уже на месте и приступили к тушению. Горела задняя часть автомобиля и салон. В 17.13 пожар было полностью ликвидирован. При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники. В результате пожара никто не пострадал. Автомобиль выгорел полностью.

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