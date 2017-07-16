В Ростовской области внедорожник без водителя задавил женщину на пляже

«Пятнадцатого июля 2017 года примерно в 14 часов 30 минут 64-летний житель Ростовской области, находясь на берегу реки Северский Донец в хуторе Апаринский, припарковал свой автомобиль “УАЗ-Патриот” без использования стояночного тормоза. В результате автомобиль самопроизвольно покатился, совершив наезд на женщину, загорающую на берегу реки и находившуюся примерно в трех метрах от автомобиля. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — говорится в сообщении.