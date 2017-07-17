В Воронежской области алиментщица получила 10 суток за неявку на обязательные работы
Женщина несколько месяцев пряталась от судебных приставов.
Женщина несколько месяцев пряталась от судебных приставов.
Суд приговорил алиментщицу из Россошанского района к аресту на 10 суток за уклонение от обязательных работ, сообщила
Ранее россошанка получила 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание сына.
Для отбывания наказания должницу направили в администрацию Поповского сельского поселения Россошанского района. Но за несколько месяцев алиментщица так и не пришла на обязательные работы. Судебные приставы выносили постановления о принудительном приводе женщины, но она скрывалась и не отвечала на звонки.
Алиментщицу доставили в Россошанский отдел судебных приставов в начале июля. Протокол об уклонении от исполнения административного наказания (ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ) направили в мировой суд.