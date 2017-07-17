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09:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области алиментщица получила 10 суток за неявку на обязательные работы

Женщина несколько месяцев пряталась от судебных приставов.

Суд приговорил алиментщицу из Россошанского района к аресту на 10 суток за уклонение от обязательных работ, сообщила пресс-служба УФССП по региону в пятницу, 14 июля. Женщина несколько месяцев скрывалась от судебных приставов.
Ранее россошанка получила 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание сына.

Для отбывания наказания должницу направили в администрацию Поповского сельского поселения Россошанского района. Но за несколько месяцев алиментщица так и не пришла на обязательные работы. Судебные приставы выносили постановления о принудительном приводе женщины, но она скрывалась и не отвечала на звонки.

Алиментщицу доставили в Россошанский отдел судебных приставов в начале июля. Протокол об уклонении от исполнения административного наказания (ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ) направили в мировой суд.

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