В Воронежской области алиментщица получила 10 суток за неявку на обязательные работы

Суд приговорил алиментщицу из Россошанского района к аресту на 10 суток за уклонение от обязательных работ, сообщила пресс-служба УФССП по региону в пятницу, 14 июля. Женщина несколько месяцев скрывалась от судебных приставов.

Ранее россошанка получила 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание сына.

Для отбывания наказания должницу направили в администрацию Поповского сельского поселения Россошанского района. Но за несколько месяцев алиментщица так и не пришла на обязательные работы. Судебные приставы выносили постановления о принудительном приводе женщины, но она скрывалась и не отвечала на звонки.