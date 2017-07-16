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13:55 (мск), источник: Sputnik.md

Синоптики предупреждают: к стихийным бедствиям в Молдове надо привыкать

Снег в конце апреля и ураганы, засухи и наводнения — стихийные бедствия обрушиваются на Молдову один за другим. Объяснения череде погодных катаклизмов среди обывателей даются разные: от мистических — страну прокляли, до высокотехнологичных — на Молдове испытывают климатическое оружие.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Специалисты отвергают все версии, не имеющие ничего общего с наукой. Причиной участившихся аномальных погодных явлений в Молдове стало изменение климата. Причем, ожидать милости с небес не стоит, напротив, жители республики должны привыкать к стихийным бедствиям, которые только участятся.

По словам синоптиков, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема «ледяной шапки» снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.

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О причинах участившихся погодных форс мажоров рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

«Чтобы всем было понятно: изменение климата — это не просто повышение температуры воздуха, которое у нас наблюдается. Это и увеличение повторяемости стихийных бедствий, и это признано учеными», — сказала собеседница.

По наблюдению метеоролога, в Молдове стали наблюдаться взаимоисключающие погодные явления: для республики стало характерно увеличение продолжительности засухи при увеличении осадков.

«У нас месячная норма осадков и даже сверх нормы может выпасть за два дня, но при этом могут быть продолжительные периоды без дождей», — сказала синоптик.

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