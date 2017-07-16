В метро Киева задержали мужчину с ножом
Во время поверхностного осмотра работники полиции метрополитена обнаружили и изъяли в сумке нож в чехле, а мужчину задержали для установления всех обстоятельств.
Во время поверхностного осмотра работники полиции метрополитена обнаружили и изъяли в сумке нож в чехле, а мужчину задержали для установления всех обстоятельств.
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро «Вокзальная» полицейские задержали мужчину с ножом в чехле, сообщает
«Во время несения службы в вестибюле на станции метро “Вокзальная” правоохранители увидели подозрительного мужчину и пригласили в комнату полиции. Во время поверхностного осмотра работники полиции метрополитена обнаружили и изъяли в сумке нож в чехле, а мужчину задержали для установления всех обстоятельств. Правонарушителем оказался 38-летний уроженец Киевской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нашел нож возле станции метро и оставил себе, как сувенир », — отмечается в сообщении
Также сообщается, что следственным отделом управления полиции метрополитена Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, ночью на воскресенье в Киеве неизвестный изрезал ножом девушку 18 лет.