В метро Киева задержали мужчину с ножом

«Во время несения службы в вестибюле на станции метро “Вокзальная” правоохранители увидели подозрительного мужчину и пригласили в комнату полиции. Во время поверхностного осмотра работники полиции метрополитена обнаружили и изъяли в сумке нож в чехле, а мужчину задержали для установления всех обстоятельств. Правонарушителем оказался 38-летний уроженец Киевской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нашел нож возле станции метро и оставил себе, как сувенир », — отмечается в сообщении пресс-службы.