Ранее судимый мужчина поджег магазин из-за конфликта с продавцом в Иркутской области
Женщина отказалась продавать ему алкоголь ночью.
Женщина отказалась продавать ему алкоголь ночью.
Ранее судимый 52-летний мужчина поджег магазин
Около 01.00 в полицию поступило сообщение от продавца магазина. Женщина сообщила, что неизвестный злоумышленник поджег павильон и скрылся в неизвестном направлении. В ходе опроса продавца, выяснилось, что незадолго до инцидента у женщины произошел конфликт с покупателем
«После задержания местный житель признался, что ему не понравился отказ продавца в реализации алкоголя, поэтому он вернулся и поджег дверь магазина», — отметили в
Сейчас ранее судимый житель