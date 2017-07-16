Ранее судимый мужчина поджег магазин из-за конфликта с продавцом в Иркутской области

Ранее судимый 52-летний мужчина поджег магазин из-за небольшого конфликта с продавцом в Усть-Илимске Иркутской области 15 июля. Местный житель пытался купить алкоголь ночью, однако получил отказ от продавца. Полиция задержала злоумышленника. В совершении поджога мужчина признался. По факту происшествия проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 01.00 в полицию поступило сообщение от продавца магазина. Женщина сообщила, что неизвестный злоумышленник поджег павильон и скрылся в неизвестном направлении. В ходе опроса продавца, выяснилось, что незадолго до инцидента у женщины произошел конфликт с покупателем из-за того, что она отказалась продавать ему спиртное ночью.

«После задержания местный житель признался, что ему не понравился отказ продавца в реализации алкоголя, поэтому он вернулся и поджег дверь магазина», — отметили в пресс-службе.