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20:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде участник «Кремлевской стены» умер во время забега

16 июля в ходе полумарафона «Кремлевская стена», который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде, мужчина скончался во время финишного подъема.

«Друзья, к сожалению, церемония награждения победителей на дистанциях 10 и 21 километр проводиться не будет. Организаторы обязательно свяжутся с победителями и они получат свои призы. Таблица результатов всех спортсменов будет размещена в группе в контакте, как только система обработает данные», — сообщается в связи с этим на официальной странице мероприятия ВКонтакте.

Один из организаторов забега Александр Базанов сообщил «РГ», что произошел несчастный случай, и все меры предосторожности были соблюдены.

— Перед забегом человек предъявил медицинскую справку, знаю, что он занимался бегом до этого. «Скорая помощь» также прибыла достаточно быстро, мне сложно комментировать, почему так произошло. Это большая трагедия для близких и для нас тоже, — отметил собеседник «РГ».

Не исключено, что все дело в жаркой погоде — в выходные температура на солнце в Нижнем Новгороде перевалила за 30 градусов. Как отмечают в соцсетях очевидцы, в ходе мероприятия тепловые удары получили еще несколько человек.

Справка «РГ»

Забег «Кремлевская стена» проводится на дистанциях 21,1 (полумарафон), 10 и 3,3 километра в центре Нижнего Новгорода. Все дистанции проходят в один круг, старт и финиш — на площади Минина между памятником Чкалову и перекрестком с улицей Минина.

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