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15:27 (мск), источник: РИА Новости

«Думал, развалится». Пассажир рейса Ryanair заснял жесткую посадку самолета

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пассажиру рейса Фуэртевентура — Лидс авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing 737−800.

Судя по записи, когда судно касается земли, происходит настолько сильный толчок, что мужчина с трудом удерживает камеру в руках. Слышны крики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор видео рассказал, что он летает часто и много, но впервые у него было ощущение, что разобьется.

В аэропорту Лидс-Брадфорд сообщили Daily Mail, что, хоть лайнер и садился в условиях сильного бокового ветра, приземление прошло в штатном режиме.

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