«Думал, развалится». Пассажир рейса Ryanair заснял жесткую посадку самолета
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пассажиру рейса Фуэртевентура — Лидс авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing 737−800.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пассажиру рейса Фуэртевентура — Лидс авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing 737−800.
Судя по записи, когда судно касается земли, происходит настолько сильный толчок, что мужчина с трудом удерживает камеру в руках. Слышны крики.
Автор видео рассказал, что он летает часто и много, но впервые у него было ощущение, что разобьется.
В аэропорту