Один человек погиб, один ранен во время перестрелки возле придорожного кафе вблизи Большого Камня

Напомним, в воскресенье утром произошла перестрелка возле придорожного кафе вблизи Большого Камня. В результате нападения неизвестных (на видео) пострадали несколько человек. Одного из пострадавших своими силами отправили на автомашине в больницу города, но по стечению обстоятельств машина попала в ДТП недалеко от городской больницы, вследствие чего парень, раненный при перестрелке у кафе, скончался на месте рокового ДТП. Еще одна девушка была доставлена в больницу. Её состояние врачи оценивали как тяжелое. Нападавшие скрылись на автомашине в сторону Находки.