Один человек погиб, один ранен во время перестрелки возле придорожного кафе вблизи Большого Камня
На камеру наблюдения кафе «Ани» попал момент утренней перестрелки.
На камеру наблюдения кафе «Ани» попал момент утренней перестрелки.
На камеру наблюдения кафе «Ани» попал момент утренней перестрелки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДПС-Контроль».
Напомним, в воскресенье утром произошла перестрелка возле придорожного кафе вблизи Большого Камня. В результате нападения неизвестных (на видео) пострадали несколько человек. Одного из пострадавших своими силами отправили на автомашине в больницу города, но по стечению обстоятельств машина попала в ДТП недалеко от городской больницы, вследствие чего парень, раненный при перестрелке у кафе, скончался на месте рокового ДТП. Еще одна девушка была доставлена в больницу. Её состояние врачи оценивали как тяжелое. Нападавшие скрылись на автомашине в сторону Находки.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту произошедшего. Сотрудники полиции проводят