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20:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 17-ти человек

Состояние людей оценивается как средней степени тяжести.

Число пострадавших в лобовом столкновении Mazda с маршруткой на улице Рабочего Штаба в Иркутске увеличилось до 17-ти человек. Состояние людей, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Проводится комплексное лечение по показаниям. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Всего госпитализированы восемь человек, в том числе трое детей.

«На долечивание в амбулаторных условиях направлены девять человек, в том числе, один ребенок», — отметили в пресс-службе.

Напомним, столкновение Mazda с маршруткой Ford Transit произошло на улице Рабочего Штаба в Иркутске 15 июля. По уточненным данным в результате ДТП всего пострадали 17 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет. На место происшествия выезжали девять бригад скорой медицинской помощи. 16 пострадавших были доставлены в медучреждения Иркутска, один человек от медицинской помощи отказался. Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.

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