Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 17-ти человек

Число пострадавших в лобовом столкновении Mazda с маршруткой на улице Рабочего Штаба в Иркутске увеличилось до 17-ти человек. Состояние людей, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Проводится комплексное лечение по показаниям. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Всего госпитализированы восемь человек, в том числе трое детей.

«На долечивание в амбулаторных условиях направлены девять человек, в том числе, один ребенок», — отметили в пресс-службе.