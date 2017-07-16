ДТП в Киеве: автобус развалился во время движения
Согласно информации, дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки «Социального обеспечения». Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
Согласно информации, дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки «Социального обеспечения». Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Троещине на ходу развалился автобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Автобус следовал по 101 маршруту. Дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки «Социального обеспечения». Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших. В Киеве во время движения развалился автобус.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Гиресун произошло серьезное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию.