В Уральске присяжные оправдали осужденных за жестокое убийство

В Уральске присяжные заседатели оправдали двух мужчин, осужденных за жестокое убийство. Одного из них освободили из-под стражи прямо в зале суда, передает BNews.kz.

В областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области состоялось заседание, на котором председатель суда огласил новый вердикт.

«Вердиктом присяжных заседателей Хватов и Калашников признаны невиновными в совершении убийства. Их вина не доказана. Они подлежат оправданию», — заявил председатель специализированного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.

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32-летний Алексей Хватов и сын его сожительницы 22-летний Алексей Калашников остались довольны приговором.

«18 и 20 лет строгого режима — такое наказание было нам ранее назначено присяжными. Мы думали, что на свете нет справедливости. Молились Богу. И он услышал наши молитвы», — заявил после оглашения приговора трижды судимый Алексей Калашников.

Стоит отметить, что в феврале 2016 года суд присяжных заседателей признал виновными Алексея Хватова и Алексея Калашникова в убийстве 45-летнего Берика Иманова. Мотивом преступления стала ревность. Ходили слухи, что Иманов имел отношения с сожительницей Хватова.

«Подсудимые избили спящего Иманова. Затем они уволокли его в сарай. Там облили горючим и подожгли. Мужчина скончался в больнице, а Калашников и Хватов скрылись с места преступления», — заявил во время оглашения первого приговора судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт Ермаханов.

Председатель суда Кайрат Чалкаров прокомментировал новый вердикт присяжных.

«Была проведена судебно-молекулярная экспертиза, которая исключила, что кровь на одежде Калашникова и Хватова принадлежала убитому Иманову. Присяжные посчитали их вину недоказанной. Виновные в убийстве Иманова пока не установлены. Проводятся следственные действия», — отметил он.

Стоит отметить, что Калашников был трижды судим за хулиганство, вымогательство и причинение вреда здоровью. Но все время отделывался условными сроками.