В Уральске присяжные оправдали осужденных за жестокое убийство
32-летний Алексей Хватов и сын его сожительницы 22-летний Алексей Калашников остались довольны приговором.
32-летний Алексей Хватов и сын его сожительницы 22-летний Алексей Калашников остались довольны приговором.
В Уральске присяжные заседатели оправдали двух мужчин, осужденных за жестокое убийство. Одного из них освободили
В областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам
«Вердиктом присяжных заседателей Хватов и Калашников признаны невиновными в совершении убийства. Их вина не доказана. Они подлежат оправданию», — заявил председатель специализированного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.
32-летний Алексей Хватов и сын его сожительницы 22-летний Алексей Калашников остались довольны приговором.
«18 и 20 лет строгого режима — такое наказание было нам ранее назначено присяжными. Мы думали, что на свете нет справедливости. Молились Богу. И он услышал наши молитвы», — заявил после оглашения приговора трижды судимый Алексей Калашников.
Стоит отметить, что в феврале 2016 года суд присяжных заседателей признал виновными Алексея Хватова и Алексея Калашникова в убийстве 45-летнего Берика Иманова. Мотивом преступления стала ревность. Ходили слухи, что Иманов имел отношения с сожительницей Хватова.
«Подсудимые избили спящего Иманова. Затем они уволокли его в сарай. Там облили горючим и подожгли. Мужчина скончался в больнице, а Калашников и Хватов скрылись с места преступления», — заявил во время оглашения первого приговора судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт Ермаханов.
Председатель суда Кайрат Чалкаров прокомментировал новый вердикт присяжных.
«Была проведена
Стоит отметить, что Калашников был трижды судим за хулиганство, вымогательство и причинение вреда здоровью. Но все время отделывался условными сроками.
Сейчас он остался за решеткой отбывать срок за кражу, которую он совершил после объявления в розыск за убийство. Но в ближайшее время мужчина может быть амнистирован.