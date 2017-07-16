С горы Ай-Петри сорвался 20-летний крымчанин

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 16.07.2017, в 03−30 в службу спасения поступило сообщение о том, что на плато Ай-Петри со скалы упал мужчина. Пострадавший получил сильные ушибы, самостоятельно выбраться не может, требуется помощь спасателей и медиков», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По прибытии спасатели выяснили, что 20-летний житель Ялты в темноте вышел на кромку плато Ай-Петри, оступился и упал со скалы. С помощью альпинистского снаряжения были проведены спасательные работы и на носилках пострадавший был доставлен к автомобилю скорой помощи.

«По предварительной информации, причиной ЧП стало несоблюдение правил поведения в горной местности. Каждому стоит знать, что горы — это не только природная красота, невероятные впечатления, приятные путешествия и экстрим, но и опасность для здоровья и жизни человека, при несоблюдении основных правил поведения», — отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Ялтинскую больницу.