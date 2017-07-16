С горы Ай-Петри сорвался 20-летний крымчанин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости (Крым). Спасатели Ялтинского
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости (Крым). Спасатели Ялтинского
«Сегодня, 16.07.2017, в 03−30 в службу спасения поступило сообщение о том, что на плато
По прибытии спасатели выяснили, что 20-летний житель Ялты в темноте вышел на кромку плато
«По предварительной информации, причиной ЧП стало несоблюдение правил поведения в горной местности. Каждому стоит знать, что горы — это не только природная красота, невероятные впечатления, приятные путешествия и экстрим, но и опасность для здоровья и жизни человека, при несоблюдении основных правил поведения», — отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Ялтинскую больницу.
МЧС Республики Крым напоминает напоминает туристическим группам и отдельным туристам о необходимости регистрироваться перед выходом на маршруты в подразделения МЧС России и Республики Крым, а также строго соблюдать правила безопасного поведения в горнолесной местности Республики.