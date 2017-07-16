На трассе М4 под Воронежем иномарка влетела в фуру: погибли двое, ранен ребенок
Утром 16 июля на одной из центральных магистралей Воронежской области произошла страшная авария с несколькими жертвами и пострадавшими.
Утром 16 июля на одной из центральных магистралей Воронежской области произошла страшная авария с несколькими жертвами и пострадавшими.
По данным полиции, местом происшествия стал 684 километр федеральной автомагистрали М-4 Дон в Павловском районе. В воскресенье утром, около 07.45, здесь столкнулись легковой и грузовой автомобили.
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К сожалению, авария унесла жизни сразу двух людей — 46-летний водитель иномарки и 40-летняя
Сейчас автоинспекция и эксперты выясняют, что именно стало причиной ДТП, почему водитель иномарки допустил столкновение с припаркованной фурой и другие обстоятельства трагедии.
Напомним, вчера в субботу, 15 июля, на трассе М-4 Дон в Павловском районе произошла еще одна смертельная авария — здесь автомобилистка за рулем Опеля, нарушив правила движения, насмерть сбила молодого мотоциклиста.