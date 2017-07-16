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19:10 (мск), источник: 36on.ru

На трассе М4 под Воронежем иномарка влетела в фуру: погибли двое, ранен ребенок

Утром 16 июля на одной из центральных магистралей Воронежской области произошла страшная авария с несколькими жертвами и пострадавшими.

По данным полиции, местом происшествия стал 684 километр федеральной автомагистрали М-4 Дон в Павловском районе. В воскресенье утром, около 07.45, здесь столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В пресс-службе полиции уточняют, что автомашина «Дэу Ланос», ехавшая в сторону Москвы от Ростова, врезалась в грузовик «Вольво». Фура находилась на обочине, когда в нее на полной скорости врезалась иномарка, превратившись буквально в груду искореженного металла. На место происшествия немедленно были вызваны медики и спасатели, чтобы ликвидировать последствия ДТП, эвакуировать пострадавших и разбитую легковушку.

К сожалению, авария унесла жизни сразу двух людей — 46-летний водитель иномарки и 40-летняя женщина-пассажирка получили тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью, и умерли на месте ДТП. Третьим человеком, находившимся в салоне «Дэу», был 10-летний мальчик. Ребенок серьезно пострадал и был немедленно госпитализирован в ближайшую больницу.

Сейчас автоинспекция и эксперты выясняют, что именно стало причиной ДТП, почему водитель иномарки допустил столкновение с припаркованной фурой и другие обстоятельства трагедии.

Напомним, вчера в субботу, 15 июля, на трассе М-4 Дон в Павловском районе произошла еще одна смертельная авария — здесь автомобилистка за рулем Опеля, нарушив правила движения, насмерть сбила молодого мотоциклиста.

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