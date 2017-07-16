На трассе М4 под Воронежем иномарка влетела в фуру: погибли двое, ранен ребенок

По данным полиции, местом происшествия стал 684 километр федеральной автомагистрали М-4 Дон в Павловском районе. В воскресенье утром, около 07.45, здесь столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В пресс-службе полиции уточняют, что автомашина «Дэу Ланос», ехавшая в сторону Москвы от Ростова, врезалась в грузовик «Вольво». Фура находилась на обочине, когда в нее на полной скорости врезалась иномарка, превратившись буквально в груду искореженного металла. На место происшествия немедленно были вызваны медики и спасатели, чтобы ликвидировать последствия ДТП, эвакуировать пострадавших и разбитую легковушку.

К сожалению, авария унесла жизни сразу двух людей — 46-летний водитель иномарки и 40-летняя женщина-пассажирка получили тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью, и умерли на месте ДТП. Третьим человеком, находившимся в салоне «Дэу», был 10-летний мальчик. Ребенок серьезно пострадал и был немедленно госпитализирован в ближайшую больницу.

Сейчас автоинспекция и эксперты выясняют, что именно стало причиной ДТП, почему водитель иномарки допустил столкновение с припаркованной фурой и другие обстоятельства трагедии.