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19:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Силовики задержали ограбившего с газовым пистолетом завод воронежца

Молодой мужчина забрал деталь.

Полицейские задержали 21-летнего жителя Северного микрорайона, которого подозревают в ограблении завода в Железнодорожном районе, сообщила пресс-служба регуправления МВД в воскресенье, 16 июля. Силовики искали мужчину полгода.

Инцидент произошел 1 января 2017 года. Молодой мужчина, угрожая охранникам завода газовым пистолетом, забрал деталь, выстрелил струей газа и сбежал. Воронежец не оставил следов и не попал на записи видеокамер. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Ранее судимый горожан признал вину. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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