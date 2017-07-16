Силовики задержали ограбившего с газовым пистолетом завод воронежца
Молодой мужчина забрал деталь.
Молодой мужчина забрал деталь.
Полицейские задержали 21-летнего жителя Северного микрорайона, которого подозревают в ограблении завода в Железнодорожном районе, сообщила
Инцидент произошел 1 января 2017 года. Молодой мужчина, угрожая охранникам завода газовым пистолетом, забрал деталь, выстрелил струей газа и сбежал. Воронежец не оставил следов и не попал на записи видеокамер. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Ранее судимый горожан признал вину. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.