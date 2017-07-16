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17:08 (мск), источник: Tengrinews

Мужчина в костюме Супермена выпал с балкона многоэтажки в США

Мужчина, переодетый в костюм Супермена, выпал с балкона многоэтажного дома в штате Теннеси. О происшествии сообщает Fox News.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел в 10:28 по местному времени. Как сообщили в полиции, мужчина упал с десятого этажа здания, в котором преимущественно проживают пожилые люди и инвалиды. Один из жителей дома сообщил, что за несколько дней до трагедии разговаривал с погибшим, однако ничего в его поведении не ему показалось странным.

«Он не был под влиянием наркотиков или чего-то такого и выглядел парнем в здравом уме. Он был хорошем парнем» — рассказал он.

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