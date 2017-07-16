Мужчина в костюме Супермена выпал с балкона многоэтажки в США

Инцидент произошел в 10:28 по местному времени. Как сообщили в полиции, мужчина упал с десятого этажа здания, в котором преимущественно проживают пожилые люди и инвалиды. Один из жителей дома сообщил, что за несколько дней до трагедии разговаривал с погибшим, однако ничего в его поведении не ему показалось странным.