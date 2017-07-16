Власти Ирака опровергли информацию о смерти главаря ИГ

Источник: Reuters

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри, главарь «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии. Тем самым он опроверг сообщения российских властей о том, что аль-Багдади погиб в ходе налета ВКС на Ракку.

Читайте также ИГ пообещало обнародовать аудиозапись своего оставшегося в живых главаря

Басри затруднился сказать, где именно находится главарь террористов, однако предположил, что он покинул Ракку. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей «Исламского государства».

О вероятной ликвидации аль-Багдади в результате авиаударов в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу докладывал в июне президенту Владимиру Путину. По его словам, террорист погиб при авиаударе по зданию в Ракке, где собрались главари ИГ.

Позже командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази также выразил уверенность в гибели аль-Багдади, однако никаких доказательств смерти террориста представлено не было. Показанные иранским телеканалом фотографии мертвого боевика оказались фейком.