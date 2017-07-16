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18:21 (мск), источник: РБК

Власти Ирака опровергли информацию о смерти главаря ИГ

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади все еще жив и до сих пор скрывается в Сирии. Об этом заявил представитель иракских властей.

Источник: Reuters

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри, главарь «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии. Тем самым он опроверг сообщения российских властей о том, что аль-Багдади погиб в ходе налета ВКС на Ракку.

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Басри затруднился сказать, где именно находится главарь террористов, однако предположил, что он покинул Ракку. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей «Исламского государства».

О вероятной ликвидации аль-Багдади в результате авиаударов в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу докладывал в июне президенту Владимиру Путину. По его словам, террорист погиб при авиаударе по зданию в Ракке, где собрались главари ИГ.

Позже командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази также выразил уверенность в гибели аль-Багдади, однако никаких доказательств смерти террориста представлено не было. Показанные иранским телеканалом фотографии мертвого боевика оказались фейком.

Позже источники иракского телеканала Al Sumaria сообщили, что информация о гибели аль-Багдади начала распространяться и на территориях, контролируемых террористами. Более того, в городе Таль-Афар на севере Ирака часть боевиков решила провозгласить независимость от так называемого «халифата», руководствуясь тем соображением, что основного командира террористов больше нет.

Комментарии
3
Игорь Смирнов
Не знаю точно, но по моим данным он все же был убит..
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Иван Иванов
Ну ничего,ещё мусолить будут,по сми,не один месяц.
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Сергей Костенко
Напоминает комедию про Ивана Васильевича...
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