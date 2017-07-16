Власти Ирака опровергли информацию о смерти главаря ИГ
Главарь «Исламского государства» Абу Бакр
Главарь «Исламского государства» Абу Бакр
Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри, главарь «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации)
Басри затруднился сказать, где именно находится главарь террористов, однако предположил, что он покинул Ракку. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей «Исламского государства».
О вероятной ликвидации
Позже командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази также выразил уверенность в гибели
Позже источники иракского телеканала Al Sumaria сообщили, что информация о гибели