На улице Аврора самарец избил своего приятеля

— После инцидента пострадавший почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медицинским работникам. Как впоследствии выяснилось, в результате драки потерпевшему 1990 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью. После обобщения собранных материалов подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. Мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.