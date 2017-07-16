На улице Аврора самарец избил своего приятеля
Полиция Самары возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полиция Самары возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Самарец 1982 года рождения избил своего знакомого в квартире на улице Аврора.
— После инцидента пострадавший почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медицинским работникам. Как впоследствии выяснилось, в результате драки потерпевшему 1990 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью. После обобщения собранных материалов подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. Мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.