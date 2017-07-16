В центре Львова горит жилой дом
Согласно информации депутата Львовского городского совета, на месте пожара работают пожарные бригады. Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.
Согласно информации депутата Львовского городского совета, на месте пожара работают пожарные бригады. Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В историческом центре Львова на пересечении проспекта Свободы и улицы Тиктора горит жилой дом. Об этом сообщает депутат Львовского городского совета, координатор общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич на странице в Facebook.
Зинкевич сообщает, что на месте работают пожарные бригады.
Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.
Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.