Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: Бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
17:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Львова горит жилой дом

Согласно информации депутата Львовского городского совета, на месте пожара работают пожарные бригады. Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В историческом центре Львова на пересечении проспекта Свободы и улицы Тиктора горит жилой дом. Об этом сообщает депутат Львовского городского совета, координатор общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

Зинкевич сообщает, что на месте работают пожарные бригады.

Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 06.10 на автодороге Львов — Тернополь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Макрон заявил о выходе на новый уровень кооперации с РФ по Сирии
В Иране арестовали брата президента Роухани
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура «Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь