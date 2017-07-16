В Пружанском районе мотоциклист столкнулся с лосем и погиб
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе мотоциклист столкнулся с лосем и в результате полученных травм погиб. Такая информация размещена на сайте ГАИ Брестской области.
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе мотоциклист столкнулся с лосем и в результате полученных травм погиб. Такая информация размещена на сайте ГАИ Брестской области.
ДТП случилось недалеко от деревни Лысково 15 июля примерно в 21.15 на 153-м километре автодороги Р88 Песчатка — Свислочь.
«24-летний житель Кобринского района, управляя мотоциклом марки “Сузуки”, совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное (лося). В результате падения от полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ГАИ.