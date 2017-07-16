В центре Омска маршрутка врезалась в троллейбус

Сегодня днем на остановке «Улица Рабиновича» произошла авария общественного транспорта. Микроавтобус «Вектор-Next», следующий по маршруту 335 (Завод СК — улица 1 мая) врезался прямо в остановочном кармане в троллейбус № 4 (Пос. Ермак — Ж/д вокзал).

Очевидно, водитель микроавтобуса не рассчитал скорость. В соцсетях омичи, ездившие в этой маршрутке, отметили, что водитель — любитель большой скорости. В итоге любовь к гонкам привела к разбитому капоту микроавтобуса и задней части троллейбуса. К тому же заднее стекло троллейбуса вылетело и разбилось.