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21:06 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска маршрутка врезалась в троллейбус

Микроавтобус влетел в муниципальный троллейбус на остановке.

Сегодня днем на остановке «Улица Рабиновича» произошла авария общественного транспорта. Микроавтобус «Вектор-Next», следующий по маршруту 335 (Завод СК — улица 1 мая) врезался прямо в остановочном кармане в троллейбус № 4 (Пос. Ермак — Ж/д вокзал).

Очевидно, водитель микроавтобуса не рассчитал скорость. В соцсетях омичи, ездившие в этой маршрутке, отметили, что водитель — любитель большой скорости. В итоге любовь к гонкам привела к разбитому капоту микроавтобуса и задней части троллейбуса. К тому же заднее стекло троллейбуса вылетело и разбилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате столкновения пострадали 7 пассажиров — им понадобилась медицинская помощь, сообщается в соцсетях.

Сообщение о ДТП появилось в пабликах города.

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