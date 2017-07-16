В Борисоглебске мужчина кулаком разбил экран банкомата в торговом центре

По данным МВД, 23 января 2017 года мужчина нетрезвым пришел в торговый центр. Там он подошел к банкомату и ударил кулаком по сенсорному экрану. Ущерб технике составил больше 80 тысяч рублей. Также выяснилось, что именно этот мужчина еще пытался украсть из магазина продукты на 4 тысячи рублей.