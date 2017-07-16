Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: К Земле приближается гигантская "Звезда смерти"
Кофе продлевает жизнь
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
Названы самые комфортные для жизни российские города
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Природные пожары в Калифорнии
19:03 (мск), источник: Новости Воронежа

В Борисоглебске мужчина кулаком разбил экран банкомата в торговом центре

Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Полицейские из Борисоглебска закончили расследовать уголовное дело 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на кражу.

По данным МВД, 23 января 2017 года мужчина нетрезвым пришел в торговый центр. Там он подошел к банкомату и ударил кулаком по сенсорному экрану. Ущерб технике составил больше 80 тысяч рублей. Также выяснилось, что именно этот мужчина еще пытался украсть из магазина продукты на 4 тысячи рублей.

«Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Борисоглебске мужчина кулаком разбил экран банкомата в торговом центре
Макрон заявил о выходе на новый уровень кооперации с РФ по Сирии
В Иране арестовали брата президента Роухани
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
Разведка Ирака опровергла информацию о смерти главаря ИГ
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура «Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь