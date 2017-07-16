В Борисоглебске мужчина кулаком разбил экран банкомата в торговом центре
Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.
Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.
Полицейские из Борисоглебска закончили расследовать уголовное дело 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на кражу.
По данным МВД, 23 января 2017 года мужчина нетрезвым пришел в торговый центр. Там он подошел к банкомату и ударил кулаком по сенсорному экрану. Ущерб технике составил больше 80 тысяч рублей. Также выяснилось, что именно этот мужчина еще пытался украсть из магазина продукты на 4 тысячи рублей.
«Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в