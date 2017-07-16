В интернете появились мошенники, продающие путёвки в летние лагеря по сниженным ценам.

Источник: Publika.md

За путёвку в детский лагерь «Весёлая полянка» в Яловенском районе они запрашивают 800 леев. В то время, как её начальная цена почти две тысячи. Администрация лагеря не исключает, что это происходит из-за неэффективного распределения путёвок.

Наши журналисты связались с продавцом путёвок. Но женщина заявила, что сейчас их в продаже нет. Следующие можно будет приобрести уже в августе.

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«Не знаю, если они со скидкой. Но в самом лагере путёвку можно купить за 1000−1500 леев. Я вам гарантирую, проблем с подлинностью путёвок нет. Просто директор Ион Патик выдал мне определённое количество и я их уже продала.».

Директор лагеря, в свою очередь, уверяет, что не передавал женщине путёвки. Он отметил, что из трёх тысяч экземпляров в этом году 600 продали по 1920 леев. Кроме того, по 384 лея путёвки приобрели воспитанники одной из столичных школ. А подросткам из малоимущих семей и детям ветеранов конфликта на Днестре их раздали бесплатно. Он не исключает, что перепродажей могут заниматься родители или сами несовершеннолетние.

«Возможно, кто-то из детей, купивших путёвки за 384 лея, отдаёт их на реализацию этой женщине», — сказал директор лагеря Ион Патик.

Директор лагеря намерен обратиться в полицию.

«Кто-то скупает их и перепродаёт, в то время, как мы могли бы выручить деньги на модернизацию лагеря. Возможно, мы найдём иной способ распределения путёвок. Будем указывать фамилию ребёнка. Конечно, это займёт больше времени, но по-другому нельзя», — передаёт директор лагеря Ион Патик.

Мнения родителей по этому поводу разнятся. Некоторые готовы купить путёвку и интернете, другие — нет.

«Конечно купила бы. А почему нет?! Цена-то выгодная».

«Не знаю, если бы я купила в интернете. Не уверенна».