В интернете появились мошенники, продающие путёвки в летние лагеря по сниженным ценам
В интернете появились мошенники, продающие путёвки в летние лагеря по сниженным ценам.
В интернете появились мошенники, продающие путёвки в летние лагеря по сниженным ценам.
За путёвку в детский лагерь «Весёлая полянка» в Яловенском районе они запрашивают 800 леев. В то время, как её начальная цена почти две тысячи. Администрация лагеря не исключает, что это происходит
Наши журналисты связались с продавцом путёвок. Но женщина заявила, что сейчас их в продаже нет. Следующие можно будет приобрести уже в августе.
«Не знаю, если они со скидкой. Но в самом лагере путёвку можно купить за 1000−1500 леев. Я вам гарантирую, проблем с подлинностью путёвок нет. Просто директор Ион Патик выдал мне определённое количество и я их уже продала.».
Директор лагеря, в свою очередь, уверяет, что не передавал женщине путёвки. Он отметил, что из трёх тысяч экземпляров в этом году 600 продали по 1920 леев. Кроме того, по 384 лея путёвки приобрели воспитанники одной из столичных школ. А подросткам из малоимущих семей и детям ветеранов конфликта на Днестре их раздали бесплатно. Он не исключает, что перепродажей могут заниматься родители или сами несовершеннолетние.
«Возможно,
Директор лагеря намерен обратиться в полицию.
«Кто-то скупает их и перепродаёт, в то время, как мы могли бы выручить деньги на модернизацию лагеря. Возможно, мы найдём иной способ распределения путёвок. Будем указывать фамилию ребёнка. Конечно, это займёт больше времени, но
Мнения родителей по этому поводу разнятся. Некоторые готовы купить путёвку и интернете, другие — нет.
«Конечно купила бы. А почему нет?!
«Не знаю, если бы я купила в интернете. Не уверенна».
Подобный случай уже регистрировали два года назад. Тогда полиция разыскала продавцов и привлекла их к отвественности.