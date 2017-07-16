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21:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге на озере Шарташ рыбак спас четырех молодых людей

На озере перевернулась лодка с нетрезвыми молодыми людьми.

Рыбак спас четырех молодых людей, лодка которых перевернулась на озере Шарташ в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

16 июля около четырех часов утра на озере со стороны улицы Проезжей перевернулась лодка, в которой находились четыре человека — два парня и две девушки. На помощь поспешил рыбак, который подплыл к ним на своей лодке.

Ухватившись за небольшое судно руками, молодые люди смогли держаться на плаву. Рыбак в это время вызвал спасателей и направил лодку к берегу, до которого было около 200 метров.

В течение 10 минут на место происшествия на моторной лодке прибыли спасатели, которые оставили всю компанию на берег. По предварительной информации молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Теперь в МЧС рассматривают возможность представить рыбака к ведомственной награде.

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