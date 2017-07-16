Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сдался властям

Источник: РИА "Новости"

СУХУМ, 16 июля. /ТАСС/. Второй подозреваемый в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них — Андрея Кабанова — 11 июля в Гудаутском районе в воскресенье вечером сдался службе госбезопасности Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики. Первый подозреваемый был задержан на второй день после преступления — 12 июля.

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«Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание, сегодня вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии. 12 июля был задержан житель Гудаутского района, который подозревается в совершении преступления в отношении туристов. Он содержится в изоляторе временного содержания МВД республики», — сказал собеседник агентства.