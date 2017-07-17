Очевидцы: при столкновении Nissan и Мercedes в центре Воронежа зажало девушку
ДТП случилось на перекрестке улиц Кольцовская и Плехановская.
ДТП случилось на перекрестке улиц Кольцовская и Плехановская.
Жительницу Воронежа зажало при столкновении
Сообщение поступило на пульт дежурного в 21:13. Как рассказали очевидцы,
Пострадавшую увезли на «скорой». На месте ДТП работали сотрудники МЧС, МВД, городской службы спасения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию.