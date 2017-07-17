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07:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: при столкновении Nissan и Мercedes в центре Воронежа зажало девушку

ДТП случилось на перекрестке улиц Кольцовская и Плехановская.

Жительницу Воронежа зажало при столкновении Mercedes-Benz и Nissan, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в воскресенье, 16 июля. Авария произошла на перекрестке улиц Плехановская и Кольцовская.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 21:13. Как рассказали очевидцы, Mercedes-Benz «пролетел» по улице Кольцовская на желтый свет. Навстречу иномарке выехал Nissan. Его водитель поворачивал на Плехановскую. В результате ДТП девушку, которая находилась в Mercedes-Benz, зажало в машине. Ее вытащили спасатели.

Пострадавшую увезли на «скорой». На месте ДТП работали сотрудники МЧС, МВД, городской службы спасения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию.

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