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07:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области пострадавшую в ДТП с мотоциклом отправили в Санкт-Петербург самолетом МЧС

До этого девушку перевезли на вертолете медицины катастроф в Воронеж из Павловской райбольницы.

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 16 июля, воронежские спасатели вместе с центром медицины катастроф транспортировали пострадавшую в ДТП, произошедшем накануне на 679 км трассы М-4 «Дон». В МЧС сообщают, что изначально пациентку забрали на вертолете Eurocopter из Павловской райбольницы в Воронеж. Борт приземлился на на площадке вертолетного клуба «Солнечный».

«Затем на реанимационном автомобиле пострадавшую доставили в аэропорт Чертовицкое, — сообщают в региональном МЧС. — Далее самолетом Superjet 100 МЧС России во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины в городе Санкт-Петербург».

Напомним, по данным МВД, авария произошла 15 июля в Павловском районе около 13:00. Женщина на Opel Omega выезжала из села Русская Буйловка на трассу М-4 «Дон». Автомобилистка не уступила дорогу мотоциклу BMW и врезалась в него. 35-летний байкер погиб на месте аварии, а его 25-летнюю пассажирку из Московской области с травмами госпитализировали.

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В Воронежской области пострадавшую в ДТП с мотоциклом отправили в Санкт-Петербург самолетом МЧС
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