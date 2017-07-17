В Воронежской области пострадавшую в ДТП с мотоциклом отправили в Санкт-Петербург самолетом МЧС

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 16 июля, воронежские спасатели вместе с центром медицины катастроф транспортировали пострадавшую в ДТП, произошедшем накануне на 679 км трассы М-4 «Дон». В МЧС сообщают, что изначально пациентку забрали на вертолете Eurocopter из Павловской райбольницы в Воронеж. Борт приземлился на на площадке вертолетного клуба «Солнечный».

«Затем на реанимационном автомобиле пострадавшую доставили в аэропорт Чертовицкое, — сообщают в региональном МЧС. — Далее самолетом Superjet 100 МЧС России во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины в городе Санкт-Петербург».