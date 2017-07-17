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07:42 (мск), источник: Volga News

В Самаре на ул. Гагарина из-за короткого замыкания загорелся двигатель лифта

В воскресение, 16 июля, в 15:45, в пожарную охрану поступило сообщение о коротком замыкании с последующим загорание двигателя лифта на ул. Гагарина в Октябрьском районе.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 10 человек, применялось три единицы техники.

Пожар был ликвидирован в 16:23. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

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