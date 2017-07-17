В центре Владивостока произошло убийство

Инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока по улице Светланская. Между покупателем и охранником магазина возник конфликт, в ходе которого первый вел себя крайне агрессивно и замахивался на охранника. Чтобы не перепугать остальных присутствующих, конфликтующие переместились в арку на улице. В какой-то момент покупатель достал нож и ударил охранника прямо в сердце, после чего скрылся в неизвестном направлении.