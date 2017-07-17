Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: К Земле приближается гигантская "Звезда смерти"
10 трагических и странных смертей во время секса
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: Бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
10 трагических и странных смертей во время секса
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Зомби Большой двадцатки
03:19 (мск), источник: VLADNEWS

В центре Владивостока произошло убийство

СУ СК РФ проводит доследственную проверку.

Во Владивостоке в ходе конфликта погиб мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока по улице Светланская. Между покупателем и охранником магазина возник конфликт, в ходе которого первый вел себя крайне агрессивно и замахивался на охранника. Чтобы не перепугать остальных присутствующих, конфликтующие переместились в арку на улице. В какой-то момент покупатель достал нож и ударил охранника прямо в сердце, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

В пресс-службу СУ СК РФ по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство). Проводится доследственная проверка. Подозреваемый разыскивается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ирина Яровая прокомментировала законопроект об особенностях предоставления гражданам земли в ДФО
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
В Иране арестовали брата президента Роухани
Макрон заявил о выходе на новый уровень кооперации с РФ по Сирии
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
Путин ответит на вопросы школьников в прямом эфире
Новым «Доктором Кто» впервые стала женщина
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь