В центре Владивостока произошло убийство
СУ СК РФ проводит доследственную проверку.
СУ СК РФ проводит доследственную проверку.
Во Владивостоке в ходе конфликта погиб мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока по улице Светланская. Между покупателем и охранником магазина возник конфликт, в ходе которого первый вел себя крайне агрессивно и замахивался на охранника. Чтобы не перепугать остальных присутствующих, конфликтующие переместились в арку на улице. В
Пострадавший скончался на месте происшествия.
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