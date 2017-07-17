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03:52 (мск), источник: VLADNEWS

На пляже в Приморье погиб мужчина

Причину смерти еще предстоит выяснить специалистам.

В Приморье погиб мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на одном из пляжей в Ливадии, отдалённый микрорайон города Находки, расположенный на берегу залива Восток. Мужчина бросился спасать троих детей, которых начало затягивать волной на глубину. Спасти трех девочек мужчине удалось, но после, выйдя на берег, он упал на песок без сознания.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины. Причину еще предстоит установить специалистам.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, погибшему мужчине было 68 лет.

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