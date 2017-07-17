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03:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Напавшие на отдыхающих Приморской турбазы осы построили улей на трусах

Справиться с насекомыми удалось только с помощью спасателей.

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

В минувшее воскресенье стая ос атаковала отдыхающих на отдной их туристических баз в поселке Ливадия в Приморском крае, передает ИА PrimaMedia. Как сообщает авто видеозаписи в группе dps_control, они решили построить улей на чьих-то трусах.

По сообщения подписчиков группы, это произошло на базе «Рифовой». Насекомые налетели неожиданно и атаковали постояльцев сразу в нескольких домиках.

Справиться с ними помогли только сотрудники МЧС.

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