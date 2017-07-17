Напавшие на отдыхающих Приморской турбазы осы построили улей на трусах

В минувшее воскресенье стая ос атаковала отдыхающих на отдной их туристических баз в поселке Ливадия в Приморском крае, передает ИА PrimaMedia. Как сообщает авто видеозаписи в группе dps_control, они решили построить улей на чьих-то трусах.