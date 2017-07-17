Пропавшую школьницу ищет полиция и родственники в окрестностях арены «Ерофей» в Хабаровске

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Несовершеннолетнюю Алину Шарапову ищут родные и сотрудники полиции в Хабаровске. Девочка 2003 г. рождения пропала возле арены «Ерофей» и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщили ИА AmurMedia родственница девочки Юлия.

14-летняя Алина Шарапова ушла 16 июля гулять с друзьями и до сих пор не вернулась. Семья предполагает, что девочка могла пойти в сторону арены «Ерофей».

— Мы уже написали заявление в полицию, также подключились волонтеры. Мы искали Алину в сети, онлайн ее нет, телефон не доступен. Сейчас вот ждем, пока мать приедет, она до этого в Амурске была, экстренно выехала, — сообщила взволнованная Юлия.