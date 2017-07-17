Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
10 трагических и странных смертей во время секса
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
04:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Четыре ската за 3 млн рублей погибли в мае в Приморском океанариуме

Гидробионты оказались в пустых танках в результате аварийного спуска воды.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

Четыре ската — хвостокола Кюля синепятнистого — стоимостью 3,129 млн рублей погибли 12 мая этого года в Приморском океанариуме, сообщает ИА PrimaMedia. В результате служебной проверки специалисты установили, что в емкости, в которых содержались гидробионты, из-за аварийного отсоединения шланга перестала поступать вода, и они оказались осушены.

«Гофрированные шланги, по которым поступала вода в танки, были закреплены по своей длине частично проволокой, частично изолентой. Осмотром установлено, что изолента, удерживающая конец шланга подающего воду в танк-накопитель отклеилась, в связи с чем он выпал из танка и вода длительное время поступала не в танк, а сливалась на пол. Так как система танков была замкнутого цикла и подпитка воды не осуществлялась, два танка, в которых находились скаты, а также танк-накопитель были осушены, что привело к гибели гидробионтов», — сообщается в акте служебной проверки от 15 мая 2017 года.

В конце июня в океанариуме погиб скат-орляк. По предварительным данным, у него произошло кровоизлияние в мозг, официальная причина гибели гидробионта пока считается неустановленной. По неофициальным данным, ската напугали громкие звуки во время антитеррористических учений в океанариуме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путешествие в прошлое: средневековый лагерь развернулся в окрестностях Уссурийска
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Путин ответит на вопросы школьников в прямом эфире
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь