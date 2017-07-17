Четыре ската за 3 млн рублей погибли в мае в Приморском океанариуме

Четыре ската — хвостокола Кюля синепятнистого — стоимостью 3,129 млн рублей погибли 12 мая этого года в Приморском океанариуме, сообщает ИА PrimaMedia. В результате служебной проверки специалисты установили, что в емкости, в которых содержались гидробионты, из-за аварийного отсоединения шланга перестала поступать вода, и они оказались осушены.

«Гофрированные шланги, по которым поступала вода в танки, были закреплены по своей длине частично проволокой, частично изолентой. Осмотром установлено, что изолента, удерживающая конец шланга подающего воду в танк-накопитель отклеилась, в связи с чем он выпал из танка и вода длительное время поступала не в танк, а сливалась на пол. Так как система танков была замкнутого цикла и подпитка воды не осуществлялась, два танка, в которых находились скаты, а также танк-накопитель были осушены, что привело к гибели гидробионтов», — сообщается в акте служебной проверки от 15 мая 2017 года.