Четыре ската за 3 млн рублей погибли в мае в Приморском океанариуме
Гидробионты оказались в пустых танках в результате аварийного спуска воды.
Гидробионты оказались в пустых танках в результате аварийного спуска воды.
Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.
Четыре ската — хвостокола Кюля синепятнистого — стоимостью 3,129 млн рублей погибли 12 мая этого года в Приморском океанариуме, сообщает ИА PrimaMedia. В результате служебной проверки специалисты установили, что в емкости, в которых содержались гидробионты,
«Гофрированные шланги, по которым поступала вода в танки, были закреплены по своей длине частично проволокой, частично изолентой. Осмотром установлено, что изолента, удерживающая конец шланга подающего воду в
В конце июня в океанариуме погиб