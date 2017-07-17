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05:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Более 300 жителей Приангарья пострадали от укусов клещей

Почти 100 человек заболели от клещей.

В Иркутской области продолжается эпидсезон инфекций, переносимых клещами. По данным мониторинга местного Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по региону зарегистрировано 339 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей.

Всего с начала сезона зарегистрировано 12575 случаев обращения по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 12340 случаев обращений.

За сезон заболело вирусным клещевым энцефалитом 39 человек, боррелиозом — 33 человека, клещевым риккетсиозом — 21 человек.

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