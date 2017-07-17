Более 300 жителей Приангарья пострадали от укусов клещей
Почти 100 человек заболели от клещей.
Почти 100 человек заболели от клещей.
В Иркутской области продолжается эпидсезон инфекций, переносимых клещами. По данным мониторинга местного Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по региону зарегистрировано 339 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей.
Всего с начала сезона зарегистрировано 12575 случаев обращения по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 12340 случаев обращений.
За сезон заболело вирусным клещевым энцефалитом 39 человек, боррелиозом — 33 человека, клещевым риккетсиозом — 21 человек.