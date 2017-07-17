Лжестоматолога осудили в Хабаровском крае

Установлено, что фигурант через Интернет купил у неизвестных диплом Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И. П. Павлова. Согласно фальшивому документу он имел квалификацию «стоматология». Также злоумышленник приобрел сертификат, подтверждающий присвоение ему специальности «стоматология ортопедическая».

Используя поддельный диплом, он работал в Бурятии. Там фигурант взял у троих пациентов деньги за изготовление зубных протезов и скрылся. Его поймали и осудили за мошенничество: мужчина получил условный срок. После этого злоумышленник уехал в Николаевск и устроился в стоматологическую клинику. В ходе плановой проверки министерства здравоохранения специалисты узнали, что фигурант имеет поддельный диплом и сертификат.