Лжестоматолога осудили в Хабаровском крае
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Установлено, что фигурант через Интернет купил у неизвестных диплом Первого
Используя поддельный диплом, он работал в Бурятии. Там фигурант взял у троих пациентов деньги за изготовление зубных протезов и скрылся. Его поймали и осудили за мошенничество: мужчина получил условный срок. После этого злоумышленник уехал в Николаевск и устроился в стоматологическую клинику. В ходе плановой проверки министерства здравоохранения специалисты узнали, что фигурант имеет поддельный диплом и сертификат.
Суд приговорил мужчину к штрафу в 40 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на