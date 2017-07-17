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05:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Лжестоматолога осудили в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре мужчину осудили за использование подложного документа.

Установлено, что фигурант через Интернет купил у неизвестных диплом Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И. П. Павлова. Согласно фальшивому документу он имел квалификацию «стоматология». Также злоумышленник приобрел сертификат, подтверждающий присвоение ему специальности «стоматология ортопедическая».

Используя поддельный диплом, он работал в Бурятии. Там фигурант взял у троих пациентов деньги за изготовление зубных протезов и скрылся. Его поймали и осудили за мошенничество: мужчина получил условный срок. После этого злоумышленник уехал в Николаевск и устроился в стоматологическую клинику. В ходе плановой проверки министерства здравоохранения специалисты узнали, что фигурант имеет поддельный диплом и сертификат.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 40 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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