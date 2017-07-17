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05:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На стройке в Красноярске загорелась кабина башенного крана

Пожар произошел в 18:34 16 июля.

В Красноярске неизвестные подожгли кабину башенного крана на строительной площадке по ул. Урванцева. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Пожар произошел в 18:34 16 июля, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. Огонь был ликвидирован через 13 минут. На тушение привлекалось 5 человек и 2 спецмашины. Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, пламя объяло всю кабину крана.

Как добавляют свидетели происшествия, башенный кран подожгли подростки, которые для этого специально забрались на опору. По словам очевидцев, в пожаре никто не пострадал. Находились ли рабочие в кабине во время возгорания, пока неизвестно.

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