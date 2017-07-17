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05:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Козульке мужчина украл у своей знакомой сувенирную саблю

Мужчина признал свою вину.

У жительницы Красноярского края украли сувенирную саблю. Об этом рассказывает пресс-служба полиции.

В полицию обратилась жительница пос. Козулька. Она сообщила, что из ее дома пропала сувенирная сабля стоимостью 4 тыс. рублей. Известно, что на момент преступления женщина отсутствовала, а о том, что в доме никого нет, был в курсе знакомый потерпевшей. Опрошенные полицейскими соседи подтвердили, что видели рядом с домом знакомого заявительницы, в руках у него был предмет в черном чехле, внешне похожий на саблю.

Мужчина был задержан. В результате он признал свою вину. При обыске его дома полицейские изъяли похищенное имущество и передали законной владелице.

Следователи возбудили уголовное дело, согласно 158 статье УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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