В Козульке мужчина украл у своей знакомой сувенирную саблю

В полицию обратилась жительница пос. Козулька. Она сообщила, что из ее дома пропала сувенирная сабля стоимостью 4 тыс. рублей. Известно, что на момент преступления женщина отсутствовала, а о том, что в доме никого нет, был в курсе знакомый потерпевшей. Опрошенные полицейскими соседи подтвердили, что видели рядом с домом знакомого заявительницы, в руках у него был предмет в черном чехле, внешне похожий на саблю.