В Козульке мужчина украл у своей знакомой сувенирную саблю
Мужчина признал свою вину.
Мужчина признал свою вину.
У жительницы Красноярского края украли сувенирную саблю. Об этом рассказывает
В полицию обратилась жительница пос. Козулька. Она сообщила, что из ее дома пропала сувенирная сабля стоимостью 4 тыс. рублей. Известно, что на момент преступления женщина отсутствовала, а о том, что в доме никого нет, был в курсе знакомый потерпевшей. Опрошенные полицейскими соседи подтвердили, что видели рядом с домом знакомого заявительницы, в руках у него был предмет в черном чехле, внешне похожий на саблю.
Мужчина был задержан. В результате он признал свою вину. При обыске его дома полицейские изъяли похищенное имущество и передали законной владелице.
Следователи возбудили уголовное дело, согласно 158 статье УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.