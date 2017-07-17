Приморец упал с велосипеда и погиб
Приморец упал с велосипеда и погиб.
Приморец упал с велосипеда и погиб.
Полицейские проводят проверку по факту смерти мужчины, получившегося тяжелые травмы в результате несчастного случая в поселке Трудовое, об этом корреспонденту ИА «Дейта.ру» сообщили в правоохранительных органах. О пострадавшем гражданине в скорую помощь сообщили вечером местные жители.
Прибывшие на улице Пшеницина врачи выяснили, что нетрезвый 50-летний мужчина не справился с управлением и упал с велосипеда в канаву. В результате падения пострадавший получил травму головы и перелом пяти ребер.
После оказания первой помощи мужчину доставили в больницу, но спасти жизнь врачам не удалось. По факту смерти велосипедиста начата проверка.
Игорь Бегунов.