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05:57 (мск), источник: Вести Иркутск

Ураган на Байкале обернулся трагедией для местных садоводов. Фестиваль «Виктория» остался без клубники

В Байкальске завершается фестиваль под названием «Виктория». В этом году там нет привычного обилия клубники. Засуха, заморозки и дожди внесли коррективы в планы садоводов. Особо невезучим еще и от урагана досталось.

То, как красовалась гроза на Байкале, успел снять местный житель Александр Афанасьев. За минуту природные спецэффекты сменились бедствием.

— Когда шторм-то был, ехать было невозможно — видимости не было!

Александр рассказывает — чтобы добраться до дому невредимым, пришлось виртуозно уворачиваться от падающих деревьев. За свои 45 лет он видел такое впервые.

— Лужи бежали по дорогам, как речка бежит. Воды было очень много. Это длилось минут 30 всё вместе. Сперва ураган такой прошёл с дождём, с градом, потом притихло, — говорит житель Байкальска Александр Афанасьев.

Дикий ветер, дождь и град на некоторых домах сорвали обшивку крыш, раскидали по городу антенны и вырвали из земли огромные деревья. Людей стихия не тронула.

Генеральную уборку в городе местные жители уже начали, поэтому залёживаться надолго поваленным великанам не придётся. Это бесплатные дрова. И, судя по свежему спилу, они уже начали расходиться в народ.

Не обделил вниманием ураган и дачные посёлки. И пусть домики целы, на участках град не пощадил самое дорогое для местных жителей — плантации клубники.

У Лидии Васильевны стандартные 6 соток. Здесь картошки всего два небольших ряда, на остальной земле царствует клубника.

— Вон, видите, она вся потрёпанная? Разве такая была ягода? У нас такой не было!

Дачники готовились снимать урожай. Выжидали последние дни, чтобы сорвать ягоду перед знаменитым Фестивалем клубники в Байкальске.

— Вот она, видите, вся! Вот с неё какой? Она уже на торговлю не пойдёт, никуда она не пойдёт.

Те плоды, что не сшибло градом, собрали. Получилось 4 ведра раненой клубники. Почти вся на выброс. Уцелевшей с трудом хватит на варенье. Лидия Васильевна выращивает клубнику с 82-года. Такой природной расправы с ягодой, говорит, не видела ни разу. О том, как ураган похозяйничал на её участке, пенсионерка узнала только на следующий день.

— Это было вообще ужасно. Я не знала … Я вообще полностью в ступор встала. Я не знала, что делать, за что браться. Нашу ягоду уже никто не возьмёт. Кого не задела эта трагедия, а я считаю, что это — трагедия, те ещё, может, что-то будут продавать. А у нас нет! — говорит жительница Байкальска Лидия Сафина.

Град бомбил в нескольких садоводствах — «Виктория», «Горный», «Бабха». Без урожая остались сотни дач. И даже та ягода, что ещё не поспела, — с большими «ссадинами». Чтобы восстановить кусты к следующему сезону, земледелы срезают стебли и листья. Некоторые и вовсе вырывают. По словам дачников, сильный град повредил даже корни.

— Здесь у нас только пошла. Ну, может, неделю мы собирали по котелку, по два. Видите, вот она зелёная, что вот её, пожалуйста, мы только должны начать собирать. Вот мы ещё ничего путём не собирали с неё. Она спеть должна. А её нет уже. Завязи, которые были, погибли. Вот что с неё? Куда её? — говорит жительница Байкальска Валентина Гиззатулина.

Летний праздник — клубничный фестиваль в Байкальске — многие дачники пропустили. Из-за шуток природы владельцы участков остались без сезонного заработка.

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